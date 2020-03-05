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Помпео выразил уверенность в усилиях талибов по выполнению соглашения с США

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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В США уверены, что руководство радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) делает всё возможное для выполнения мирного соглашения. Об этом в четверг, 5 марта, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в ходе пресс-конференции.

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«Мы видим, что руководство «Талибан» серьезно работает над тем, чтобы снизить насилие по сравнению с аналогичными периодами в прошлом. Мы до сих пор уверены в том, что руководство «Талибан» работает над тем, чтобы выполнить свои обязательства. Мы работаем над выполнением своих», — цитирует его «РИА Новости».

Госсекретарь отметил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сейчас находится в Кабуле и работает над проработкой условий, чтобы начать внутриафганские переговоры, в которые также входит обмен пленными.

29 февраля США и «Талибан» подписали мирное соглашение. Согласно тексту документа, Соединенные Штаты должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, после этого продолжить вывод американского военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев. «Талибан», в свою очередь, должен воздержаться от насилия. Контролировать процесс должен Пентагон.

3 марта президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с лидером «Талибана». Подробности беседы он сообщать не стал, отметив лишь, что разговор прошел хорошо.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

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