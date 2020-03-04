США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

Вооруженные силы США нанесли авиаудар по боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Воздушная атака стала первой за последние 11 дней. Об этом в среду, 4 марта, сообщил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

По его словам, американские силы атаковали участников движения в уезде Нахр-е-Сарадж в провинции Гильменд.

Леггетт обвинил талибов в совершении атак на КПП афганских ВС. По его словам, накануне талибы совершили 43 нападения на афганские КПП, тем самым нарушив обещание «сократить масштабы насилия».

«Это был оборонительный удар для срыва атаки. <…> Мы призываем талибов прекратить бессмысленные нападения и начать выполнять свои обязательства. Как мы уже продемонстрировали, мы будем защищать наших союзников», — написал он в Twitter.

Полковник заверил, что США привержены миру, но обязаны защищать своих партнеров.

Как сообщает телеканал Tolo News, во время атаки талибы убили 16 солдат армии Афганистана и еще десятерых взяли в плен.

По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, действия США противоречат соглашению между Вашингтоном и «Талибаном».

«Это однозначно нарушает соглашение в Дохе, потому что талибы не брали никаких обязательств в отношении афганского правительства, а только в отношении США и не нарушали их до сих пор», — цитирует его «РИА Новости».

Речь идет о мирном соглашении между США и талибами, подписанном 29 февраля. Согласно тексту документа, Соединенные Штаты должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, после этого продолжить вывод американского военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Запрещенный в России «Талибан», в свою очередь, должен воздержаться от насилия. Контролировать процесс должен Пентагон.

3 марта президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с лидером «Талибана». Подробности беседы он сообщать не стал, отметив лишь, что разговор прошел хорошо.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.