Россия поприветствовала подписание соглашения между США и талибами

Россия приветствует подписание соглашения между США и радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) о выводе войск и установлении мира в Афганистане. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 2 марта, сообщении на сайте российского МИДа.

«Российская сторона приветствует это событие, знаменующее собой важный шаг на пути прекращения войны и скорейшего запуска межафганских переговоров по постконфликтному обустройству страны», — отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ добавили, что на церемонии подписания в качестве свидетеля российскую сторону представлял специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

29 февраля в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Согласно тексту соглашения, Соединенные Штаты должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. При этом «Талибан» должен воздержаться от насилия.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.