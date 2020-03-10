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В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 170 человек

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Фото: Global Look Press/Cecilia Fabiano/La Presse
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Число умерших от нового коронавируса SARS-CoV-2 в Италии за последние сутки увеличилось на 168 и достигло 631 человека. Об этом во вторник, 10 марта, заявил глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

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«На сегодняшний день у нас на 280 больше вылечившихся: всего 1004 человека. При этом за сутки скончались 168 человек, но я должен подчеркнуть, что коронавирус далеко не во всех случаях стал основной причиной смерти», — цитирует его ТАСС.

Также Боррелли добавил, что общее число инфицированных в Италии на данный момент составляет 8514 человек.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство Испании решило запретить прямое авиасообщение с Италией из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. При этом ограничения не затрагивают правительственные поездки.

С 10 марта Италия закрыта на карантин. Принятые правительством в ночь на 8 марта меры для Ломбардии и еще 14 провинций действуют со вторника по всей стране. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы закрыты до 3 апреля. Не работают музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.

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