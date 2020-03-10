Внук последнего императора Австрии Карла I заразился коронавирусом

Внук последнего австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский заразился коронавирусом SARS-CoV-2 и сейчас находится на карантине. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил телеканал OE24.

«Я думал, что это был обычный грипп. Когда мне позвонил друг и рассказал, что после конгресса в Швейцарии у него обнаружен коронавирус, я также решил провериться», — рассказал он телеканалу.

Отмечается, что симптомы гриппа у королевской особы появились больше недели назад. Кроме того, Габсбург-Лотарингский добавил, что сейчас находится на карантине и всё зависит от течения заболевания и дальнейших анализов. На данный момент в Австрии зафиксирован 131 случай заражения SARS-CoV-2.

25 февраля сообщалось, что в федеральной земле Тироль на западе Австрии были зафиксированы два случая заражения коронавирусом, причем один из них прибыл из итальянской области Ломбардии, где также зафиксированы случаи заражения.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.