Жительница Италии рассказала о первом дне карантина

Россиянка Екатерина Чеботарева уже семь лет проживает в центральной Италии — Тоскане (Флоренция). После вспышки в стране коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, девушка стала публиковать в своем блоге @florence_4_u свидетельства очевидца. По просьбе «Известий» она рассказала, как изменилась жизнь в Тоскане в первый день карантина.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте распространил ограничения, связанные с коронавирусом, на всю Италию. Принятые правительством в ночь на 8 марта меры для Ломбардии и еще 14 провинций c 10 марта по 3 апреля будут действовать по всей стране.

«Так как о карантине объявили ночью, многие узнали о нем лишь днем. И побежали в магазины за продуктами питания. Образовались большие очереди», — рассказала жительница Тосканы.

Россиянка работает в ювелирном магазине в центре города. Сегодня утром он закрылся, однако девушку предупредили об этом буквально за полтора часа до открытия. Таким образом, у работницы появился оплачиваемый отпуск как минимум до начала апреля.

«С сегодняшнего дня я заметила, что в центре очень мало народа. При этом маски практически никто не носит, я видела лишь пару людей с ними. И то это работники каких-то специальных служб или пожилые люди. В автобусах очень многие закрываются шарфами», — добавила россиянка.

Она отметила, что в городе закрылись все тренажерные залы, кинотеатры, театры. «Ходили сегодня кофе пить с подругами, нам не разрешили сидеть за одним столом, мы должны были сидеть каждый за отдельным. В тех барах, которые еще открыты, посетители должны соблюдать дистанцию», — сказала девушка.

По ее словам, в целом у итальянцев заметно изменилось настроение за последние дни.

«Обычно итальянцы улыбаются, смеются, разговаривают в баре, они же эмоциональные. А сегодня прямо чувствуется такое состояние, когда люди толком не разговаривает, все спокойные, никто не смеется <..> Такая тишина везде, всё тихо», — отметила Чеботарева.

Вспышка коронавируса заметно осложнила транспортное сообщение как внутри Италии, так и международные поездки. «Моя подруга хотела улететь из Флоренции домой в Венгрию, но все самолеты ее страна отменила, и она не сможет улететь. Сейчас ищет пути, как поехать на автобусе. Потом перемещение по стране закрыто. Можно выезжать за город только в случае экстренных поездок, по семейным обстоятельствам либо по медицинским», — добавила собеседница «Известий».

По ее свидетельствам, ситуация в Тоскане легче, чем на севере Италии, например в Милане или Вероне. Тем не менее до объявления карантина в Тоскане практически никто не оставался дома, несмотря на угрозу вируса. Это касалось не только подростков, но и родителей с маленькими детьми. В то же время многие пожилые люди прислушиваются к властям и не выходят на улицу.

Ранее 10 марта сообщалось, что собор и площадь Святого Петра в Ватикане закроют для посещения туристов и экскурсий в целях профилактики распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

Ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К 10 марта в мире заразились более 116 тыс. человек, умерли более 4 тыс., выздоровели более 64 тыс.

10 марта число умерших от коронавируса в Италии достигло 463. Количество инфицированных в стране превысило 9,1 тыс. человек.