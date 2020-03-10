Собор и площадь Святого Петра в Ватикане закроют из-за коронавируса

Собор и площадь Святого Петра в Ватикане закроют для посещения туристов и экскурсий в целях профилактики распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране, сообщает Adnkronos со ссылкой на директора пресс-службы Святого престола при Римской курии Маттео Бруни.

Ватиканская базилика и прилегающая к ней площадь будут закрыты по меньшей мере до 3 апреля.

6 марта был зарегистрирован первый случай заражения новым типом коронавируса в Ватикане.

3 марта в Ватикане опровергли информацию о возможном заражении папы римского Франциска коронавирусом. Бруни заявил, что у главы Римской католической церкви диагностирована простуда. Анализы на коронавирус были отрицательными. 1 марта 83-летний предстоятель католической церкви отменил участие в неделе духовных размышлений, которая традиционно проводится во время Великого поста с членами Римской курии.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на 10 марта, всего в мире 109 270 случаев заражения, 3816 смертей, 62 176 человек выздоровели. В Китае: 80 735 заболевших, 3119 человек умерли.

Первое место по проценту смертности заболевших занимает Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с инфекцией сложилась в Иране, Китае и Южной Корее.