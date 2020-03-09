В Тамбовской области задержали подозреваемого в убийстве пропавшей девочки

В Тамбовской области полиция задержала предполагаемого убийцу 13-летней Елизаветы Ч., пропавшей 7 марта. По информации РЕН ТВ, мужчина случайно сбил ее на машине.

По одной из версий, девушка шла по обочине дороги. Водитель сбил ее и, чтобы скрыть случившееся, положил тело в багажник, отвез к реке и бросил в воду.

По данным телеканала, мужчина показал, где именно сбросил труп в воду, на месте работают водолазы, но тело пока не найдено.

Возбуждено уголовное дело, 10 марта будет решаться вопрос об аресте мужчины.

Старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Елена Крясна подтвердила задержание подозреваемого в причастности к исчезновению подростка. Она не сообщила подробностей, но рассказала, что это 35-летний житель Котовска, передает ТАСС.

На сайте поискового отряда Liza Alert указано, что поиски Елизаветы остановлены. Подробности не сообщаются.

Девушка пропала в селе Бокино Тамбовского района. 7 марта она ушла на дискотеку и не вернулась.