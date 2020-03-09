Пропавшую под Тверью девочку нашли мертвой в реке

Девочку, пропавшую в Тверской области, обнаружили мертвой в реке. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) 9 марта.

О пропаже ребенка 2013 года рождения стало известно накануне. Известно, что девочка пошла гулять на улицу возле своего дома в селе Чамерово Весьегонского района. После этого о ней ничего не было известно. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Тело ребенка обнаружили в реке Сыроверке на территории села. Следователи будут устанавливать обстоятельства смерти девочки и проверять условия, в которых она проживала.