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Пропавший в Ленинградской области ребенок нашелся живым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Девятилетний мальчик, пропавший накануне в Ленинградской области, найден живым. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказал представитель регионального управления Следственного комитета.

«Живой, ничего с ним не случилось», — цитирует сотрудника ТАСС. Подробности ситуации пока не известны.

Ранее 27 февраля стало известно, что мать Владислава И. обратилась с заявлением о его пропаже. По словам женщины, мальчик ушел гулять из дома в селе Новое Девяткино (Всеволожский район) и не вернулся.

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