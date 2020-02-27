Пропавший в Ленинградской области ребенок нашелся живым

Девятилетний мальчик, пропавший накануне в Ленинградской области, найден живым. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказал представитель регионального управления Следственного комитета.

«Живой, ничего с ним не случилось», — цитирует сотрудника ТАСС. Подробности ситуации пока не известны.

Ранее 27 февраля стало известно, что мать Владислава И. обратилась с заявлением о его пропаже. По словам женщины, мальчик ушел гулять из дома в селе Новое Девяткино (Всеволожский район) и не вернулся.