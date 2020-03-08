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«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять мирное соглашение с США

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Фото: Global Look Press/Ajmal Kakar/Xinhua
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Лидер радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Сухель Шахин заявил, что группировка не подтверждает информацию американской разведки о том, что не намерена выполнять соглашение с США, сообщил 7 марта телеканал TOLOnews.

«Мы категорически отвергаем заявления представителей американской разведки для NBC News о том, что «Талибан» не намерен соблюдать соглашение. Процесс <...> пока идет хорошо, и такие комментарии со стороны официальных лиц США не могут быть подтверждены», — приводит слова Шахина «РИА Новости».

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В тот же день телеканал NBC News, ссылаясь на источники сообщил, что разведка США получила данные, свидетельствующие о том, что «Талибан» не собирается выполнять соглашение с Вашингтоном.

6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что заключенное США и «Талибаном» соглашение будет выполнено, несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку в Афганистане.

Речь идет о мирном соглашении, подписанном 29 февраля. Согласно документу, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, после чего продолжить вывод американского военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Талибы, в свою очередь, обязаны воздержаться от насилия. Однако в Вашингтоне сочли, что движение не выполняет свою часть обязательств, поэтому 4 марта США нанесли авиаудар по боевикам в провинции Гильменд.

Примечательно, что накануне операции президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с лидером «Талибана», заявив по итогу беседы, что разговор прошел хорошо. Иных подробностей он сообщать не стал.

В российском МИДе указывали, что действия американских военных противоречат заключенному соглашению.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

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