При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны Насрата Рахими в пятницу, 6 марта.

«РИА Новости» со ссылкой на источники в кабульской больнице имени Мухаммада Али Джинны уточняет, что в результате нападения погибли 23 человека и 33 пострадали. Собеседник агентства отметил, что данные не окончательные, количество погибших и пострадавших может возрасти.

Нападение произошло в 11:20 по местному времени (9:50 мск), когда глава Высшего совета мира Афганистана Мухаммед Карим Халили произносил речь. На церемонии также присутствовали бывший президент страны Хамид Карзай и второй вице-премьер Мохаммад Мохакик. Политики, включая премьера, не пострадали.

По словам Рахими, службы безопасности взяли под контроль территорию, где произошло нападение. Отмечается, что боевики напали из строящегося здания.

Ни одна террористическая группа не взяла на себя ответственность за нападение. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) отвергло на своей странице в Twitter причастность к атаке.

Ранее, 11 февраля, СМИ сообщили о взрыве у Военного университета имени маршала Фахима в афганской столице. После взрыва началась стрельба. Отмечалось, что пострадали не менее 11 человек, погибли трое афганских военнослужащих и двое мирных жителей.