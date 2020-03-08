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Врач предупредил вегетарианцев о весеннем авитаминозе

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Фото: Depositphotos
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Российские вегетарианцы и традиционалисты могут весной столкнуться с авитаминозом, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает 8 марта радио Sputnik.

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«В России культура вегетарианства не развита. У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах», — отметил врач.

Он уточнил, что из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов. Кроме того, с подобной проблемой могут столкнуться так называемые традиционалисты, которые «из года в год едят одно и то же».

«Если же вы периодически меняете свой рацион <...> у вас не будет яркого дефицита витаминов или микроэлементов в организме», — подчеркнул Болибок.

По его мнению, от авитаминоза может предостеречь консультация диетолога, который составит рацион правильным образом.

В феврале у матери-вегетарианки из Кисловодска изъяли истощенную дочь. По словам омбудсмена по правам ребенка в Ставропольском крае Светланы Адаменко, ребенок весил вдвое меньше нормы.

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