Лучшая соя — это колбаса: только 2% россиян перешли на заменители мяса

Большинство россиян (60%) никогда не едят заменители мяса и даже не собираются их пробовать. Это следует из опроса аналитического центра НАФИ . Треть респондентов готовы включать растительные колбасы и котлеты в свой рацион, но только если это окажется полезным для здоровья. А пятая часть опрошенных ставит свой выбор в зависимость от цены продукта. Опрошенные «Известиями» врачи-диетологи считают, что полностью отказываться от мяса не стоит, но изредка можно устраивать вегетарианские разгрузочные дни.

Не по вкусу

Больше половины россиян (60%) не готовы отказаться от употребления натурального мяса и перейти на растительные продукты. При этом каждый десятый попробовал мясозаменители, но не стал включать их в свой рацион. Об этом говорят результаты опроса НАФИ, проведенного совместно с проектом «Едим лучше» в 52 регионах России.

Только 2% респондентов заявили, что полностью перешли на растительное мясо. 14% употребляют такие продукты время от времени.

Треть опрошенных (34%) утверждают, что могут включать такие продукты в свой рацион, если они окажутся полезны для здоровья. Пятая часть (19%) готова употреблять заменители мяса при условии, что и цена на них будет ниже, чем на натуральное.

О1 Немецкие продукты из растительного мяса Фото: Global Look Press/dpa/Andreas Arnold

В России потребление мяса находится на стабильно высоком уровне — 73–75 кг на человека в год, рассказала «Известиям» директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова. А в мире этот продукт едят всё больше.

— При этом в некоторых западных странах, например в США, Германии, среди определенных групп людей мы видим другую тенденцию — есть мясные продукты стали реже. Одновременно увеличивается спрос на заменители мяса — этот сегмент рынка пищевой промышленности сегодня развивается крайне активно, — отметила эксперт.

По ее словам, мясозаменители в России сегодня только выходят в торговые сети, появляются в ресторанах быстрого питания. Пока нельзя сказать, что они широко доступны, но ожидается, что ситуация будет меняться.

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Населению России не хватает мяса, рыбы, и нет смысла искать им заменители, считает врач-диетолог Алексей Ковальков.

— Если посмотреть на состав продуктовой корзины, которую почему-то составляли не диетологи, то основной белок люди должны получать из молока. На человека в год предусмотрено 240 кг молока. И это при том, что у нас 40% населения страдает непереносимостью лактозы. Внимание на это обратил даже президен т — он сказал, что продуктовая корзина должна содержать мясо и рыбу, — пояснил эксперт «Известиям».

О2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Алексей Ковальков заметил, что в сутки каждый человек должен съедать 70 г полноценного белка, а в рационе вегетарианцев такого нет.

Полностью отказываться от натурального мяса не стоит , уверена и врач-диетолог Центральной дирекции здравоохранения РЖД Нурия Дианова. Однако, по ее мнению, иногда можно устраивать себе вегетарианские разгрузочные дни.

— Курица, говядина и другое мясо содержат в себе жиры и белки, и именно это дает более продолжительное чувство сытости, чем растительная пища. Сейчас не рекомендуется ежедневно есть мясо, поэтому лучше разнообразить свое питание. Необходимо, чтобы в нем были рыба, яйца, творог. Вегетарианские разгрузочные дни — овощные, крупяные — хороши для организма, — рассказала «Известиям» Нурия Дианова.

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Она отметила, что соя — самый лучший вариант из всех растительных белков. Например, соевые молоко и изолят часто используют в диетическом питании, потому что содержащийся в них белок быстро и легко усваивается организмом. Кроме того, такие продукты рекомендуется употреблять тем, кто постится, чтобы мышечная масса не заменялась на жировую из-за перебора в этот период сложных углеводов и крахмалистых продуктов.

Вегетарианский тренд

Однако в мире всё больше входит в моду диета, основанная на растительной пище (plant-based diet). Помимо крайних течений (веганства), популярными становятся и менее агрессивные: Meatless Monday (отказ от мяса в определенный день), флекситарианство (растительная диета, изредка разрешающая употребление мяса).

Выбор в пользу полноценных растительных продуктов чаще делают молодые люди , отметил координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов. По его мнению, интерес со стороны россиян к этой теме будет усиливаться.

О4 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Eddie Moore

— В 2020 году мы видим нарастание ажиотажа вокруг растительного питания: мясные заменители появляются даже в ассортименте мясопереработчиков. Ведущие предприятия общественного питания страны вводят в свои меню полноценные растительные блюда, — рассказал «Известиям» эксперт.

Сейчас большую популярность в России приобрели зарубежные вегетарианские и веганские продукты, но стоимость их необычно высока по сравнению с отечественными , рассказала «Известиям» один из учредителей сети ресторанов и вегетарианского центра «Джаганнат» Раса Неаполитанская.

— Так, например, стоимость упаковки из двух котлет американской фирмы достигает 950 рублей, в то время как российский вариант, не уступающий ни качеством, ни вкусом, можно купить за 300 рублей. А соевые и пшеничные колбасы стоят от 150 рублей , — пояснила представитель вегетарианцев.

О5 Фото: Global Look Press/Richard B. Levine

По ее словам, количество людей, переходящих на рацион с мясозаменителями, ежегодно увеличивается. Кроме того, в последние два года наблюдается тенденция ориентированности на экологию и ЗОЖ. Многие становятся вегетарианцами после поста.

По словам Расы Неаполитанской, к самым популярным блюдам в их сети заведений относятся веганское оливье, салат брокколини, «сельдь» под шубой, где рыба заменяется на морские водоросли, а также пельмени с соевым мясом и котлеты из тофу.