Прямой эфир

Веган-активистка поделилась впечатлениями от возвращения к мясу

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США блогер и веган-активистка Алис Паркер целый месяц питалась исключительно продуктами животного происхождения и поделилась в соцсетях своими впечатлениями, пишет The Times.

Мясо Паркер начала употреблять ради эксперимента и обнаружила, что после возвращения к продуктам животного происхождения, и в частности к мясу, у нее прибавилось энергии.

По словам девушки, уже после первого дня своего эксперимента она «проснулась с более ясной головой» и почувствовала себя более сосредоточенной, целостной и здоровой, чем за несколько лет до этого, цитирует ее Ино ТВ.

Алис рассказала, что до начала опыта чувствовала себя настолько плохо, что была уже готова попробовать что угодно, чтобы вернуть себе способность «нормально функционировать».

Подписчики, разделявшие прежние взгляды Паркер на диету, пришли от эксперимента девушки в ярость, посоветовав ей больше никогда не называть себя веганом.

Девушка и ранее была известна экспериментами над своим образом жизни и внешностью. Так, ранее Паркер на три года отказывалась от бритья подмышек, 21 день питалась только фруктовыми соками, в течение года прожила без дезодоранта и месяц — без социальных сетей.

6 сентября стало известно, что ученые Британской диетической ассоциации выяснили, что вегетарианцы и веганы имеют более высокий риск возникновения инсульта, чем мясоеды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые увязали вегетарианство и снижение IQ будущих детей
Американский телеведущий назвал вегетарианство планом Сатаны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019