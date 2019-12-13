Веган-активистка поделилась впечатлениями от возвращения к мясу

В США блогер и веган-активистка Алис Паркер целый месяц питалась исключительно продуктами животного происхождения и поделилась в соцсетях своими впечатлениями, пишет The Times.

Мясо Паркер начала употреблять ради эксперимента и обнаружила, что после возвращения к продуктам животного происхождения, и в частности к мясу, у нее прибавилось энергии.

По словам девушки, уже после первого дня своего эксперимента она «проснулась с более ясной головой» и почувствовала себя более сосредоточенной, целостной и здоровой, чем за несколько лет до этого, цитирует ее Ино ТВ.

Алис рассказала, что до начала опыта чувствовала себя настолько плохо, что была уже готова попробовать что угодно, чтобы вернуть себе способность «нормально функционировать».

Подписчики, разделявшие прежние взгляды Паркер на диету, пришли от эксперимента девушки в ярость, посоветовав ей больше никогда не называть себя веганом.

Девушка и ранее была известна экспериментами над своим образом жизни и внешностью. Так, ранее Паркер на три года отказывалась от бритья подмышек, 21 день питалась только фруктовыми соками, в течение года прожила без дезодоранта и месяц — без социальных сетей.

6 сентября стало известно, что ученые Британской диетической ассоциации выяснили, что вегетарианцы и веганы имеют более высокий риск возникновения инсульта, чем мясоеды.