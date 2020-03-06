Ивановский губернатор решит проблему с отоплением после жалоб жителя Путину

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский пообещал разобраться с проблемой местного жителя, который пожаловался президенту Владимиру Путину на проблемы с отоплением.

6 марта российский лидер прибыл с рабочим визитом в Иваново, где пообщался с общественностью. В какой-то момент к главе государства подошел мужчина, сообщивший о проблемах с отоплением в его доме.

Местный житель указал, что пытался решить проблему и через чиновников, и через губернатора, однако всё оказалось безрезультатно.

Путин попросил мужчину назвать свое имя и адрес, а затем еще раз попозже подойти с вопросом к губернатору.

«Губернатор принял обращение и пообещал решить вопрос», — цитирует «РИА Новости» представителя администрации региона.

Президент также прогулялся по улицам города, где его тепло встретили местные жители. Одна из девушек даже призналась Путину в любви и попросилась замуж. «Ивановская невеста» передала президенту свое фото и понадеялась на ответ.