Путин встретился с губернатором Ивановской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Главной темой разговора стали вопросы социально-экономического развития региона.

Ранее 6 марта глава государства прибыл с визитом в Иваново. Он посетил детскую поликлинику и парашютный завод «Полет», встретился с общественностью.

В ходе визита глава государства поздравил женщин с наступающим Международным женским днем и отметил, что число детей в Иваново выросло на 18%. По его мнению, это «серьезный, значимый пункт, хороший показатель».