Путин поздравил женщин с 8 Марта и отметил выросшее число детей в Иваново

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с наступающим Международным женским днем и отметил выросшее на 18% число детей в Иваново. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает «РИА Новости».

«В преддверии праздника действительно хотел с вами встретиться, поздравить вас всех. Я еще буду иметь удовольствие, надеюсь, и сделаю это в средствах массовой информации, на всю страну. Но тем не менее уже сейчас, думаю, пора начинать поздравлять. И я смотрю, цветы раскупаются очень активно, просто нарасхват. Тем более что сам праздник будет в выходные, поэтому мужчины на предприятиях, на местах работы уже своих коллег поздравляют. И я тоже к этому присоединяюсь», — сказал он.

Путин вспомнил о том, что Иваново называют городом невест и отметил, что число детей в городе увеличилось на 18%. По его мнению, это «серьезный, значимый пункт, хороший показатель».

В ходе визита в Иваново президент посетил детскую поликлинику города и осмотрел несколько врачебных кабинетов, включая офтальмологический, процедурный и терапевтический.

Кроме того, сообщалось, что во время поездки российский лидер помимо посещения поликлиники также побывает на ивановском парашютном заводе «Полет».

18 октября губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский доложил Путину о развитии региона. В частности, чиновник рассказал о том, как продвигается проект по воссозданию исторических поселений в городах Шуе и Кинешме и насколько эффективно работают промышленные предприятия субъекта.