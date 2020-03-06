Путин рассказал о регулярной проверке зрения

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 марта, во время посещения детской поликлиники в Иваново сказал, что регулярно проверяет зрение. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ходе визита в медицинское учреждение глава государства осмотрел процедурный кабинет и записался на прием через электронную очередь. Он зашел в кабинет под номером Л826.

После процедурного кабинета Путин зашел в кабинет к офтальмологу, где его заинтересовал один из аппаратов. Главврач поликлиники рассказал, что это специальный аппарат для проверки зрения.

«Регулярно проверяю», — отреагировал президент.

Путин 6 марта находится с визитом в Ивановской области, куда прибыл для встречи с представителями общественности.

Сообщалось, что во время поездки российский лидер помимо посещения поликлиники также побывает на ивановском парашютном заводе «Полет».

18 октября губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский доложил Путину о развитии региона. В частности, чиновник рассказал о том, как продвигается проект по воссозданию исторических поселений в городах Шуе и Кинешме и насколько эффективно работают промышленные предприятия субъекта.