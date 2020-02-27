Прямой эфир
Сюжет:

Капитальный ремонт завершился в детской поликлинике в Бузулуке

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детскую поликлинику Бузулукской больницы скорой медицинской помощи в Оренбургской области капитально отремонтировали и оснастили новым медицинским оборудованием общей стоимостью 20 млн рублей. Работы провели в рентген-кабинете, боксе для детей с признаками ОРВИ, регистратуре, картохранилище, вестибюлях на всех этажах, санитарно-бытовых помещениях и гардеробе. Заново обустроили колясочную, используя архитектурные особенности здания.

Ремонт выполнили по национальному проекту «Здравоохранение». Он шел поэтапно, поскольку медучреждение продолжало обслуживать пациентов, передает РИА «Оренбуржье». Медики отмечают, что пациенты положительно оценили новую открытую регистратуру, видеопанели, игровые зоны, удобную мебель и обновленный интерьер помещений.

Ранее сообщалось, что четыре врачебные амбулатории и 17 фельдшерско-акушерских пункта откроют в Оренбургской области в 2020 году. Кроме того, минздрав и минстрой проектируют пять крупных медицинских объектов. К ним относятся поликлиники для взрослых пациентов в Бугуруслане и Сакмаре, детская поликлиника в Оренбургском районе, стационар в Абдулино, а также бактериологическая лаборатория.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детская смертность снизилась на треть в Оренбургской области
Гериатрическое отделение открыли в больнице скорой помощи в Бузулуке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020