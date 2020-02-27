Капитальный ремонт завершился в детской поликлинике в Бузулуке

Детскую поликлинику Бузулукской больницы скорой медицинской помощи в Оренбургской области капитально отремонтировали и оснастили новым медицинским оборудованием общей стоимостью 20 млн рублей. Работы провели в рентген-кабинете, боксе для детей с признаками ОРВИ, регистратуре, картохранилище, вестибюлях на всех этажах, санитарно-бытовых помещениях и гардеробе. Заново обустроили колясочную, используя архитектурные особенности здания.

Ремонт выполнили по национальному проекту «Здравоохранение». Он шел поэтапно, поскольку медучреждение продолжало обслуживать пациентов, передает РИА «Оренбуржье». Медики отмечают, что пациенты положительно оценили новую открытую регистратуру, видеопанели, игровые зоны, удобную мебель и обновленный интерьер помещений.

Ранее сообщалось, что четыре врачебные амбулатории и 17 фельдшерско-акушерских пункта откроют в Оренбургской области в 2020 году. Кроме того, минздрав и минстрой проектируют пять крупных медицинских объектов. К ним относятся поликлиники для взрослых пациентов в Бугуруслане и Сакмаре, детская поликлиника в Оренбургском районе, стационар в Абдулино, а также бактериологическая лаборатория.