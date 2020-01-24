Детская смертность снизилась на треть в Оренбургской области

Показатель младенческой смертности в Оренбургской области снизился почти на 30% в 2019 году по сравнению с годом ранее. Он составил 4,3, впервые оказавшись ниже цифр Приволжского федерального округа и России. Таковы данные регионального министерства здравоохранения.

Как рассказала РИА «Оренбуржье» глава ведомства Татьяна Савинова, в службе детского родовспоможения удалось выстроить трехуровневую систему оказания медицинской помощи женщинам и детям. Как показывает статистика, у этой системы есть эффект.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Оренбургской области специалисты привели в порядок поликлиники, чтобы создать комфортные условия пребывания детей в медицинских учреждениях. Всего в регионе преобразовали 19 поликлиник. В них созданы открытые регистратуры, появились колясочные, электронные раздвижные двери.

В октябре 2019 года в Оренбургской области появилась первая мобильная поликлиника. В рамках нацпроекта передвижной диагностический комплекс стоимостью 22 млн рублей получила Кувандыкская городская больница.