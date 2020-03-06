Путин прилетел в Иваново

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 марта, прибыл в Иваново. Глава государства посетил детскую поликлинику № 6 и осмотрел несколько врачебных кабинетов, включая офтальмологический, процедурный и терапевтический.

Путина встретил главврач поликлиники Александр Кукушкин, рассказавший о работе медучреждения, сообщает телеканал «Звезда».

Поликлиника, открывшаяся после капитального ремонта в январе 2020 года, обслуживает около 11,5 тыс. детей и 70 образовательных учреждений.

Ранее в этот же день Путин заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы, что по всей стране нужно соблюдать высокие стандарты в социальной сфере. По его словам, есть все возможности для реализации социально ориентированной государственной политики, основанной на потребностях граждан, повышении качества и уровня жизни.