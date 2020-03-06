Путин рассказал о консолидирующей роли обновленной Конституции
На встрече с лидерами фракций президент России Владимир Путин заявил, что обновленная Конституция должна консолидировать граждан вне зависимости от их политических взглядов, уровня обеспеченности, региона проживания, национальности и вероисповедания.
На встрече с лидерами фракций президент России Владимир Путин заявил, что обновленная Конституция должна консолидировать граждан вне зависимости от их политических взглядов, уровня обеспеченности, региона проживания, национальности и вероисповедания.