Путин назвал приоритеты социальной политики

Высокие стандарты в социальной сфере нужно соблюдать по всей стране. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы. По его словам, есть все возможности для реализации социально ориентированной государственной политики, основанной на потребностях граждан, повышении качества и уровня жизни.