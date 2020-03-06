Путин вспомнил о прыжках с парашютом во время службы в КГБ

Президент России Владимир Путин во время посещения Ивановского парашютного завода «Полет» поделился воспоминаниями о том, как сам прыгал с парашютом во время службы в Комитете госбезопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 6 марта.

В ходе осмотра новых разработок парашютных систем, Путин отметил, что ничего подобного во время его службы в КГБ не было. После этого он вспомнил и рассказал историю о том, как во время одного из тренировочных прыжков не раскрылся парашют у его коллеги.

«Я вижу, летит, летит что-то долго летит без парашюта, а оказывается он не раскрылся», — сказал президент. Однако несмотря на этот инцидент человек остался жив «только потому, что он все правильно делал».

Глава государства подчеркнул, что все действия и системы, связанные с парашютами, требуют четкости.

В свою очередь, гендиректор «Полета» Юлия Портнова, пообщавшись с президентом, отметила, что он досконально знает, как обращаться с оборудованием для прыжков с парашютом.

Кроме того, президенту показали целый блок разработок, которые в ближайшее время поступят на испытание в Министерство обороны.

В частности, ему представили полный комплект для десантирования представителей сил специального назначения, включающий кислородное оборудование для прыжков с высоты от 4 до 8 тыс. метров, системы для выполнения тандемных прыжков, благодаря которым парашютист может совершить прыжок в одной связке с медицинским работником или служебной собакой.

Кроме того, главе государства представили автоматизированную систему для доставки грузов с помощью навигационного оборудования.

Ранее в этот же день Путин прибыл в Иваново. Кроме завода «Полета», он посетил еще детскую поликлинику № 6 и осмотрел несколько врачебных кабинетов, включая офтальмологический, процедурный и терапевтический.