Путин назвал воспитание ребенка высшим счастьем для человека

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Иваново заявил, что высшим счастьем для человека является воспитание ребенка. Об этом 6 марта сообщает «РИА Новости».

«Высшего счастья для человека, чем воспитание ребенка, в мире не существует», — сказал он.

Комментируя слова одного из представителей общественности о том, что роды и воспитание детей являются главной задачей женщины, Путин отметил, что у них есть много других задач, но материнство «точно одна из главных». Он подчеркнул, что семьи, в которых вторые дети появились с 1 января 2020 года и позднее, смогут получить материнский капитал в повышенном размере.

1 марта Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Ее действие продлено до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, будут выплачивать 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет маткапитала действует в России с 2007 года. Выплаты ежегодно индексировались до 2016 года, затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.