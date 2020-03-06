Прямой эфир

Попросившаяся замуж за Путина девушка рассказала о беседе с ним

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Иваново, попросившая в пятницу, 6 марта, президента России взять ее в жены, рассказала, о чем они успели поговорить с Владимиром Путиным.

Глава государства прибыл в Ивановскую область с рабочим визитом. После осмотра отремонтированного здания городской детской поликлиники он решил пообщаться с жителями города. Внезапно одна из девушек прокричала: «А возьмите меня замуж!» Она подарила Путину свою фотографию, и после этого он перекинулся с ней парой фраз.

Мечты не забываются: президент посетил новый парк развлечений
В тот же день Владимир Путин провел двусторонние переговоры с киргизским лидером

«Невеста из Иваново» рассказала журналистам, что президент давно ей нравится. Она также затруднилась оценить свои шансы и призналась, что не знает, ответит ли ей Путин, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Президент мне сказал, что это интересное предложение. Надеюсь, он фото все-таки увидит, а там есть и мой номер телефона», — цитирует ее Life shot.

Девушка также привела подробности личной беседы с президентом.

«Он сказал, что выделили большие деньги на модернизацию здравоохранения, приехал, чтобы посмотреть, как (эти средства. — Ред.) у нас реализуются», — рассказала она.

Сам Путин также рассказал о неожиданном предложении вступить в брак во время встречи с представителями общественности на парашютном заводе «Полет», сообщает телеканал «Звезда». Он отметил, что ему «не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти».

«Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь», — цитирует Путина «Ридус».

Также глава государства отметил, что в этот момент работали камеры и теперь сделавшая ему предложение девушка станет известна на всю страну.

В этот же день Путин заявил на встрече с представителями общественности в Иваново, что высшим счастьем для человека является воспитание ребенка. Он подчеркнул, что семьи, в которых вторые дети появились с 1 января 2020 года и позднее, смогут получить материнский капитал в повышенном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин счел Москву покруче других европейских столиц
Путин назвал воспитание ребенка высшим счастьем для человека

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020