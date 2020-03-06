Попросившаяся замуж за Путина девушка рассказала о беседе с ним

Жительница Иваново, попросившая в пятницу, 6 марта, президента России взять ее в жены, рассказала, о чем они успели поговорить с Владимиром Путиным.

Глава государства прибыл в Ивановскую область с рабочим визитом. После осмотра отремонтированного здания городской детской поликлиники он решил пообщаться с жителями города. Внезапно одна из девушек прокричала: «А возьмите меня замуж!» Она подарила Путину свою фотографию, и после этого он перекинулся с ней парой фраз.

«Невеста из Иваново» рассказала журналистам, что президент давно ей нравится. Она также затруднилась оценить свои шансы и призналась, что не знает, ответит ли ей Путин, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Президент мне сказал, что это интересное предложение. Надеюсь, он фото все-таки увидит, а там есть и мой номер телефона», — цитирует ее Life shot.

Девушка также привела подробности личной беседы с президентом.

«Он сказал, что выделили большие деньги на модернизацию здравоохранения, приехал, чтобы посмотреть, как (эти средства. — Ред.) у нас реализуются», — рассказала она.

Сам Путин также рассказал о неожиданном предложении вступить в брак во время встречи с представителями общественности на парашютном заводе «Полет», сообщает телеканал «Звезда». Он отметил, что ему «не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти».

«Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь», — цитирует Путина «Ридус».

Также глава государства отметил, что в этот момент работали камеры и теперь сделавшая ему предложение девушка станет известна на всю страну.

В этот же день Путин заявил на встрече с представителями общественности в Иваново, что высшим счастьем для человека является воспитание ребенка. Он подчеркнул, что семьи, в которых вторые дети появились с 1 января 2020 года и позднее, смогут получить материнский капитал в повышенном размере.