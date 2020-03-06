Президент к 8 Марта: зачем Владимир Путин отправился в город невест
Переход к парламентской форме правления не подходит для России. Об этом Владимир Путин заявил во время рабочей поездки в Ивановскую область. На встрече с представителями общественности глава государства также рассказал, почему не намерен наделять Госсовет особыми полномочиями и выступает против ликвидации в Конституции положения о количестве президентских сроков. Помимо дискуссии с гражданами, российский лидер также посетил детскую поликлинику и завод по изготовлению парашютов.
В «Полет»
Напряженными шестичасовыми переговорами Владимира Путина с турецким лидером и встречей с руководителями думских фракций, которая завершилась после полуночи, рабочая неделя президента не закончилась. 6 марта, в преддверии Международного женского дня глава государства отправился в Иваново.
Город невест (это неофициальное название Иваново получило в результате развития текстильной промышленности и убыли мужского населения после Великой Отечественной войны) встретил делегацию прохладной и ветреной погодой. В столицу Ивановской области вряд ли можно влюбиться с первого взгляда. Неухоженные тротуары, невзрачные автобусные остановки, масса старых построек и разбитые дороги. И лишь монументальный памятник борцам революции 1905 года все-таки заставил операторов расчехлить ненадолго фотоаппараты.
Некоторых, возможно, разочаровал и тот факт, что прогулка по Иваново не позволила лично убедиться в демографическом перекосе в сторону женского пола. На фоне большого числа сотрудников правоохранительных органов, отвечающих за безопасность во время визита Владимира Путина, Иваново превратилось скорее в «город женихов».
Сотрудницы за работой на ивановском парашютном заводе «Полет»
Классический образ города, который складывался в течение долгой истории, оправдал лишь ивановский парашютный завод «Полет», который посетил Владимир Путин.
— На заводе работает более 600 человек. Около 60–70% — это женщины, — довольно рассказал «Известиям» один из сотрудников предприятия. — К 8 Марта полностью готовы. Этот вопрос поставлен на поток.
«Полет», основанный еще в 1924 году, занимается серийным производством парашютно-десантной техники военного и двойного назначения. Предприятие имеет полный цикл изготовления — конструкторское бюро, металлопроизводство и швейное производство.
Владимир Путин, к примеру, смог ознакомиться с макетом парашютной системы специального назначения для совместного десантирования «Тандем-400». Новые технологии теперь позволяют покорять облака не только с сослуживцем, который боится высоты, но и с собакой. Более того, на заводе представлены авторские ранцы, разукрашенные оригинальными росписями. Таким образом, ранцы под названием «Золотая хохлома» или «Цветы Гжели» становятся не только спортивным инвентарем, но и модным аксессуаром.
На женских плечах
После того как президент ознакомился с поэтапным процессом создания парашютов, он отправился на разговор с представителями общественности. Примечательно, что в дискуссии приняли участие исключительно женщины.
— У нас все‑таки необычное здесь посещение: вроде бы абсолютно женский коллектив, практически женское производство, потому что легкая промышленность и текстильное производство, и в то же время так напрямую связано с обороноспособностью — парашютное производство, — заявил Владимир Путин.
Посещение предприятия, по всей видимости, настолько воодушевило президента, что он даже вспомнил о личном опыте прыжка с парашютом.
Владимир Путин во время посещения ивановского парашютного завода «Полет»
— Когда я это делал, прыгал, в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем другие были парашюты, другая технология, другие материалы. Теперь, конечно, всё развивается, развивается очень быстро, и благодаря кому — благодаря женщинам в значительной степени. Даже женщина возглавляет этот замечательный коллектив, — рассказал он.
Владимир Путин поздравил собеседниц с наступающим праздником, отметив важную роль представительниц прекрасного пола для отечества.
— Тоже известно, тривиально, но тем не менее: основная нагрузка, как мы хорошо знаем, всегда в семье лежит — в подавляющем большинстве случаев, во всяком случае до сих пор — на женских плечах. Это и дети, и хозяйство. Поэтому я поздравляю вас, всем желаю успехов, во‑первых, в карьере, чтобы эта составляющая, очень важная для страны, для общества, для государства, но и для каждой семьи, то есть семейная составляющая, не мешала, а, наоборот, помогала вам, как‑то морально подталкивала к тому, чтобы и карьера была успешной. И, разумеется, чтобы дома всё было хорошо, — обратился глава государства.
Мероприятие быстро перешло в формат открытой дискуссии. Президент с удовольствием отвечал на все вопросы. Многие из участниц беседы оказались многодетными матерями, которые каждый раз, когда к ним переходило слово, первым делом уточняли количество своих детей. Одна жительница на всякий случай даже упомянула, что на встречу с президентом она пришла по разрешению дочери, у которой в этот день был утренник.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Учитывая состав участников, неудивительно, что дискуссия в первую очередь касалась социальных вопросов. Президент, к примеру, сообщил о подготовке указа, направленного на облегчение процедур получения социальных пособий. По его словам, необходимо добиться того, чтобы весь процесс не был обременительным для граждан.
Глава государства добавил, что оформление материнского капитала, например, должно быть сокращено с 15 до пяти дней.
— А в дальнейшем всё это должно быть без обращения человека в соответствующие структуры только в электронной системе: различные органы управления, компании, финансовые учреждения должны обмениваться информацией между собой, — сказал президент.
Кроме того, президент поручил кабинету министров проработать возможность закрепления первоначального взноса по ипотеке для молодых семей на уровне 10–15%. Владимир Путин также положительно отреагировал на идею увековечить труд ивановских женщин в годы Великой Отечественной войны.
— Если мне память не изменяет, процентов 80 всего обмундирования Красной армии производилось в Иваново. Вот такая цифра. В три смены работали и больше, чем в три смены. Поэтому если не Иваново, то тогда какие города еще могут заслуживать такого звания? Конечно, мы это обязательно рассмотрим и, я думаю, решим положительно, — заявил российский лидер.
Сотрудницы за работой на ивановском парашютном заводе «Полет»
Президент также сообщил, что гранты для малых российских городов увеличатся с 5 млрд до 10 млрд рублей. Попросили главу государства содействовать и появлению в Иваново дворца водных видов спорта, который бы отвечал международным стандартам. Владимир Путин поддержал идею, подчеркнув, что за основу можно взять спортивный центр в Казани.
Власти готовы помогать в организации детских садов при высших учебных заведениях. Тем не менее основной способ решения проблемы для молодых матерей — это завершение программы строительства новых яслей и детских садов в целом по стране, считает Владимир Путин.
Я с ума не сойду
Не обошлось мероприятие без обсуждения политических тем. Главе государства в очередной раз пришлось объяснять, почему парламентская форма государственного правления не подходит для России.
— У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо, — заявил Владимир Путин. — У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе.
Президент также считает, что будет неправильным шагом наделить особыми полномочиями Госсовет.
— Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию, — уверен он.
Владимир Путин также не намерен убрать из Конституции положение о количестве сроков, на которые гражданин может избираться президентом. При этом он подчеркнул, что Основной закон будет действовать минимум 30 лет.
Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
— Я чего опасаюсь, почему я не хочу менять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду… Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность такая, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас закрепить, — пояснил президент.
Во время визита в Иваново президент также посетил детскую поликлинику № 6, которая обслуживает около 11,5 тыс. ребят и 70 образовательных учреждений города. В январе она открылась после капитального ремонта, на модернизацию учреждения было направлено 77,2 млн рублей. Владимир Путин осмотрел процедурный кабинет, записался на прием через электронную очередь и даже зашел к офтальмологу, где признался, что регулярно проверяет свое зрение.
Уже на улице Владимир Путин подошел к группе местных жителей. Один из них попросил главу государства решить проблему с отоплением и пожаловался на бездействие региональных властей. Президент уточнил имя и адрес гражданина, после чего посоветовал ему еще раз обратиться с вопросом к губернатору. Кажется, уже сейчас можно сказать, что проблему в скором времени решат.