Президент к 8 Марта: зачем Владимир Путин отправился в город невест

Переход к парламентской форме правления не подходит для России. Об этом Владимир Путин заявил во время рабочей поездки в Ивановскую область . На встрече с представителями общественности глава государства также рассказал, почему не намерен наделять Госсовет особыми полномочиями и выступает против ликвидации в Конституции положения о количестве президентских сроков. Помимо дискуссии с гражданами, российский лидер также посетил детскую поликлинику и завод по изготовлению парашютов.

В «Полет»

Напряженными шестичасовыми переговорами Владимира Путина с турецким лидером и встречей с руководителями думских фракций, которая завершилась после полуночи, рабочая неделя президента не закончилась. 6 марта, в преддверии Международного женского дня глава государства отправился в Иваново.

Город невест (это неофициальное название Иваново получило в результате развития текстильной промышленности и убыли мужского населения после Великой Отечественной войны) встретил делегацию прохладной и ветреной погодой. В столицу Ивановской области вряд ли можно влюбиться с первого взгляда. Неухоженные тротуары, невзрачные автобусные остановки, масса старых построек и разбитые дороги. И лишь монументальный памятник борцам революции 1905 года все-таки заставил операторов расчехлить ненадолго фотоаппараты.

Некоторых, возможно, разочаровал и тот факт, что прогулка по Иваново не позволила лично убедиться в демографическом перекосе в сторону женского пола. На фоне большого числа сотрудников правоохранительных органов, отвечающих за безопасность во время визита Владимира Путина, Иваново превратилось скорее в «город женихов».

путин Сотрудницы за работой на ивановском парашютном заводе «Полет» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Классический образ города, который складывался в течение долгой истории, оправдал лишь ивановский парашютный завод «Полет», который посетил Владимир Путин.

— На заводе работает более 600 человек. Около 60–70% — это женщины, — довольно рассказал «Известиям» один из сотрудников предприятия. — К 8 Марта полностью готовы. Этот вопрос поставлен на поток.

«Полет», основанный еще в 1924 году, занимается серийным производством парашютно-десантной техники военного и двойного назначения. Предприятие имеет полный цикл изготовления — конструкторское бюро, металлопроизводство и швейное производство.

Владимир Путин, к примеру, смог ознакомиться с макетом парашютной системы специального назначения для совместного десантирования «Тандем-400» . Новые технологии теперь позволяют покорять облака не только с сослуживцем, который боится высоты, но и с собакой. Более того, на заводе представлены авторские ранцы, разукрашенные оригинальными росписями. Таким образом, ранцы под названием «Золотая хохлома» или «Цветы Гжели» становятся не только спортивным инвентарем, но и модным аксессуаром.

На женских плечах

После того как президент ознакомился с поэтапным процессом создания парашютов, он отправился на разговор с представителями общественности. Примечательно, что в дискуссии приняли участие исключительно женщины.

— У нас все‑таки необычное здесь посещение: вроде бы абсолютно женский коллектив, практически женское производство, потому что легкая промышленность и текстильное производство, и в то же время так напрямую связано с обороноспособностью — парашютное производство, — заявил Владимир Путин.

Посещение предприятия, по всей видимости, настолько воодушевило президента, что он даже вспомнил о личном опыте прыжка с парашютом.

путин Владимир Путин во время посещения ивановского парашютного завода «Полет» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Когда я это делал, прыгал, в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем другие были парашюты, другая технология, другие материалы . Теперь, конечно, всё развивается, развивается очень быстро, и благодаря кому — благодаря женщинам в значительной степени. Даже женщина возглавляет этот замечательный коллектив, — рассказал он.

Владимир Путин поздравил собеседниц с наступающим праздником, отметив важную роль представительниц прекрасного пола для отечества.

— Тоже известно, тривиально, но тем не менее: основная нагрузка, как мы хорошо знаем, всегда в семье лежит — в подавляющем большинстве случаев, во всяком случае до сих пор — на женских плечах. Это и дети, и хозяйство. Поэтому я поздравляю вас, всем желаю успехов, во‑первых, в карьере, чтобы эта составляющая, очень важная для страны, для общества, для государства, но и для каждой семьи, то есть семейная составляющая, не мешала, а, наоборот, помогала вам, как‑то морально подталкивала к тому, чтобы и карьера была успешной. И, разумеется, чтобы дома всё было хорошо, — обратился глава государства.

Мероприятие быстро перешло в формат открытой дискуссии. Президент с удовольствием отвечал на все вопросы. Многие из участниц беседы оказались многодетными матерями, которые каждый раз, когда к ним переходило слово, первым делом уточняли количество своих детей. Одна жительница на всякий случай даже упомянула, что на встречу с президентом она пришла по разрешению дочери, у которой в этот день был утренник.

путин Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Учитывая состав участников, неудивительно, что дискуссия в первую очередь касалась социальных вопросов. Президент, к примеру, сообщил о подготовке указа, направленного на облегчение процедур получения социальных пособий . По его словам, необходимо добиться того, чтобы весь процесс не был обременительным для граждан.

Глава государства добавил, что оформление материнского капитала, например, должно быть сокращено с 15 до пяти дней.

— А в дальнейшем всё это должно быть без обращения человека в соответствующие структуры только в электронной системе: различные органы управления, компании, финансовые учреждения должны обмениваться информацией между собой, — сказал президент.

Кроме того, президент поручил кабинету министров проработать возможность закрепления первоначального взноса по ипотеке для молодых семей на уровне 10–15%. Владимир Путин также положительно отреагировал на идею увековечить труд ивановских женщин в годы Великой Отечественной войны.

— Если мне память не изменяет, процентов 80 всего обмундирования Красной армии производилось в Иваново. Вот такая цифра. В три смены работали и больше, чем в три смены. Поэтому если не Иваново, то тогда какие города еще могут заслуживать такого звания? Конечно, мы это обязательно рассмотрим и, я думаю, решим положительно, — заявил российский лидер.

путин Сотрудницы за работой на ивановском парашютном заводе «Полет» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент также сообщил, что гранты для малых российских городов увеличатся с 5 млрд до 10 млрд рублей. Попросили главу государства содействовать и появлению в Иваново дворца водных видов спорта, который бы отвечал международным стандартам. Владимир Путин поддержал идею, подчеркнув, что за основу можно взять спортивный центр в Казани.

Власти готовы помогать в организации детских садов при высших учебных заведениях. Тем не менее основной способ решения проблемы для молодых матерей — это завершение программы строительства новых яслей и детских садов в целом по стране, считает Владимир Путин.

Я с ума не сойду

Не обошлось мероприятие без обсуждения политических тем. Главе государства в очередной раз пришлось объяснять, почему парламентская форма государственного правления не подходит для России.

— У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо , — заявил Владимир Путин. — У нас нет устойчивых политических партий , которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе.

Президент также считает, что будет неправильным шагом наделить особыми полномочиями Госсовет.

— Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию , — уверен он.

Владимир Путин также не намерен убрать из Конституции положение о количестве сроков, на которые гражданин может избираться президентом. При этом он подчеркнул, что Основной закон будет действовать минимум 30 лет.

путин Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Я чего опасаюсь, почему я не хочу менять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду… Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность такая , спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас закрепить , — пояснил президент.

Во время визита в Иваново президент также посетил детскую поликлинику № 6, которая обслуживает около 11,5 тыс. ребят и 70 образовательных учреждений города. В январе она открылась после капитального ремонта, на модернизацию учреждения было направлено 77,2 млн рублей. Владимир Путин осмотрел процедурный кабинет, записался на прием через электронную очередь и даже зашел к офтальмологу, где признался, что регулярно проверяет свое зрение.

Уже на улице Владимир Путин подошел к группе местных жителей. Один из них попросил главу государства решить проблему с отоплением и пожаловался на бездействие региональных властей. Президент уточнил имя и адрес гражданина, после чего посоветовал ему еще раз обратиться с вопросом к губернатору. Кажется, уже сейчас можно сказать, что проблему в скором времени решат.