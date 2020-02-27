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Мечты не забываются: президент посетил новый парк развлечений

В тот же день Владимир Путин провел двусторонние переговоры с киргизским лидером
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мечты не забываются: президент посетил новый парк развлечений
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2020-02-27 18:52:16
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Россия остается ключевым торгово-экономическим партнёром для Кыргызстана по объёму товарооборота и по инвестициям. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Кремле с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Однако прежде чем начать дела международные, президент России успел посетить «Остров мечты» — новый культурно-развлекательный кластер в Москве. Это мероприятие оказалось весьма красочным, так как только здесь можно было устроить квест «В поисках Собянина», сфотографироваться с черепашками-ниндзя и даже побывать за границей.

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Где Собянин?

Несмотря на то, что официальное открытие крупнейшего в Европе тематического парка состоится 29 февраля, к прибытию Владимира Путина «Остров мечты» уже оказался заполненным юными гостями. Первыми посетителями новой достопримечательности Москвы стали ребятишки из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, а также подопечные благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Более взрослые ребята с удовольствием посещали экстремальные аттракционы, попасть на которые можно было фактически без очереди, в то время как малыши любовались «деревней Смурфиков» и розовым замком в стиле «Hello Kitty».

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Смурфики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Впрочем, многие аттракционы пришлись по душе даже взрослым. Так, возможность сфотографироваться с Рафаэлем, Донателло и другими черепашками-ниндзя позволила некоторым наконец-то реализовать давнюю мечту и хотя бы на время окунуться в детство.

Выполненные в стиле улиц крупнейших городов мира прогулочные зоны заставили многих и вовсе почувствовать себя за границей. То есть, для тех, кто устал ждать американскую визу или боится заразиться коронавирусом, появилась прекрасная возможность пополнить социальные сети фотографиями из Беверли-Хиллз или Рима. К слову, руководство парка, видимо, настолько старалось сделать все максимально аутентично, что даже цена определенных категорий билетов практически не будет отличаться от перелета из Москвы в какую-нибудь европейскую столицу.

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Парк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

До приезда Владимира Путина в парк прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Для журналистов стало полной неожиданностью, что его присутствие произвело настоящий фурор на юных гостей.

— Я ему пожал руку, — громко кричал своим друзьям один из самых маленьких гостей.

Не прошло и минуты, как девочка с двумя косичками начала у всех выяснять дислокацию Сергея Собянина. При этом, чтобы добиться поставленной цели, она даже не побоялась подходить к внимательно смотрящим по сторонам мужчинам в костюмах.

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Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время посещения тематического парка «Остров мечты»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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— Где Собянин? — сурово спросила человека в штатском девочка.
— Обойди там. Может, там где стоит? — направил на путь к граданочальнику юную посетительницу парка мужчина в черном.

Уже позже выяснилось, что ее усердие не было напрасным. Мало того, что она смогла разыскать мэра Москвы, девочка умудрилась заполучить совместную фотографию с президентом Владимиром Путиным. После такого успеха она еще и оказалась в центре внимания журналистов. Владимир Путин, который прибыл на «Остров мечты» около обеда, вначале ознакомился с макетом парка и осмотрел отдельные тематические зоны с аттракционами. Неподалеку от замка Снежной Королевы президента поджидала группа детей, с которыми он пообщался. При этом беседа оказалась краткой, но весьма конструктивной.

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Путин и девочка

Президент РФ Владимир Путин с юными посетителями тематического парка «Остров мечты»

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Здравствуйте, — хором закричали дети.
— Нравится? — спросил Владимир Путин.
— Да, — еще громче ответили юные собеседники.
— Не устали вы? — поинтересовался глава государства.
— Нет, — уверенно ответила группа.
— Поздравляю вас с наступающей весной, — завершил беседу Владимир Путин.

На этом посещение парка президентом и мэром Москвы закончилось. Владимир Путин отправился на встречу с киргизским лидером, а дети продолжили развлекаться.

Ваш верный друг

Двусторонние переговоры между главой РФ и Сооронбаем Жээнбековым прошли в Кремле.

— Мы с вами в прошлом году договаривались, что проведем перекрёстные годы Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. И сегодня будем иметь возможность открыть это мероприятие, в рамках которого запланировано более 200 событий различного рода. Уверен, что они будут интересными, пойдут на пользу развитию наших отношений, — заявил российский президент во время открытой части переговоров.

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Путин и Жээнбеков

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент России Владимир Путин во время выступления на концерте в Государственном Кремлевском дворце в честь открытия перекрестных годов России и Киргизии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Владимир Путин подчеркнул, что связи между двумя странами «развиваются поступательно практически по всем направлениям».

— Россия остается ключевым торгово-экономическим партнёром для Кыргызстана и по объёму товарооборота, и по инвестициям, — подчеркнул президент РФ.

Глава Киргизии согласился с этим и с ностальгией вспомнил прошлогодний визит российского лидера в Бишкек.

Ваш государственный визит в Кыргызскую Республику в 2019 году прошёл очень успешно, было подписано много документов, и это дало толчок нашим активным действиям на всех уровнях, — подчеркнул он.

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переговоры

Во время двусторонних переговоров между президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и президентом России Владимиром Путиным (в центре) в Кремле

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул, что Киргизия готовится к празднованию вместе с Россией 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

— Мы, кыргызстанцы, очень дорожим, высоко ценим наши исторически дружественные отношения, проверенные веками, и мы будем надёжными партнёрами, стратегическими союзниками России, — пообещал он Владимиру Путину.

Киргизия входит в ЕАЭС и ОДКБ, и именно эта постсоветская республика поддерживает очень тесные отношения с Россией, подчеркнул в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Парламентарий напомнил, что Москва тесно взаимодействует с Бишкеком, например, по вопросу противодействия поставкам наркотиков. Кроме того, важную роль в отношениях двух стран играют культурно-гуманитарные связи. Так, к примеру, Киргизия сделала русский язык вторым государственным, подытожил сенатор.

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