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Песков сравнил столичный парк развлечений «Остров мечты» с Диснейлендом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что новый парк развлечений «Остров мечты» сопоставим с Диснейлендом. Об этом сообщает «РИА Новости» в четверг, 27 февраля.

«Поскольку у меня много детей, то, конечно, бывал. Не так часто, конечно, как хотелось бы детям. В Диснейленде был несколько раз с детьми. И это абсолютно сопоставимо», — сказал Песков.

Он подчеркнул уникальность крытого парка, учитывая климатические особенности России.

Отмечается, что официальное открытие «Острова мечты» состоится 29 февраля. Тогда же в продаже появятся и льготные билеты, которые могут приобрести пенсионеры, ветераны, инвалиды и многодетные семьи.

Ранее 27 февраля в парке побывал президент России Владимир Путин и прогулялся по комплексу. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину, что парк построили в рамках реновации бывшей промышленной территории, где находился Завод имени Лихачева (ЗИЛ). 24 февраля градоначальник сообщил, что это место должно стать «новой точкой притяжения на карте столицы».

«Остров Мечты» — первый в России и самый большой в Европе крытый тематический парк мирового уровня. Он находится в Нагатинской пойме на месте бывшего парка «60-летия Октября» на территории 100 га. Планируется, что тематический парк смогут посетить до 7,5 млн человек, а весь комплекс сможет принять до 50 млн гостей в год.

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