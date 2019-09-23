В парке «Остров мечты» установили аттракцион «Молот судьбы»

В тематическом парке «Остров мечты» в Москве установили экстремальный аттракцион «Молот судьбы». Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе парка.

Аттракцион, созданный крупнейшим в Европе производителем развлечений SBF Visa Group, расположили в зоне «Черепашки-ниндзя». Работает он следующим образом: пассажиры, пожелавшие «спасти Нью-Йорк», занимают места на круглом посадочном диске спиной друг к другу, после чего тот начинает раскачиваться как гигантские качели. Платформа с людьми будет взлетать и переворачивать их вниз головой на высоте 15,6 м. Так, гости совершат почти полный оборот на 240 градусов. Аттракцион одновременно вмещает до 32 пассажиров ростом от 1,3 м до 1,95 м, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе парка пояснили, что перед посадкой на «Молот судьбы» посетители смогут погрузиться в мир Черепашек-ниндзя.

«Проход на аттракцион будет осуществляться через секретную лабораторию доктора Бакстера Стокмана. Здесь с помощью различных изображений, чертежей, графиков и видеоконтента посетители смогут узнать, как создаются вражеские планы по уничтожению Нью-Йорка», — пояснили представители парка «Остров мечты».

Отмечается, что тематическая зона «Черепашки-ниндзя» будет включать в себя три аттракциона, сувенирные магазины, кафе-пиццерии и три точки быстрого питания. Монтаж оборудования и тематизацию зоны планируется закончить в октябре.

Парк развлечений «Остров мечты» будет состоять из восьми тематических зон с 27 медиа- и механическими аттракционами, у многих из которых нет аналогов в мире. Парк планируют открыть в IV квартале 2019 года. Ожидается, что парк будут посещать не менее 7,5 млн гостей в год, пишет «Москва 24».

В конце июля сообщалось, что новый мост к парку «Остров мечты» в Москве откроют в ноябре.