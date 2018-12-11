Копию с построят в парке «Остров мечты» в Москве

В московском тематическом парке развлечений «Остров мечты» построят копию «Дома костей» каталонского архитектора Антонио Гауди. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Отмечается, что специалисты уже начали работу над созданием копии «Дома костей» (Casa Batllo) с применением специальных технологий и материалов. В частности, технология торкретирования позволяет создавать различные декоративные элементы, а раствор цемента при этом наносится под давлением сжатого воздуха со скоростью 100 м/с. После того как скульптор придаст фасаду окончательную форму, к работе приступит художник-декоратор: с помощью специальных краски и лака он займется созданием нужного цвета и фактуры.

Оригинал был построен в Барселоне в 1904–1906 годах. Объект является самой ожидаемой достопримечательностью строящегося парка. Одна из примечательных особенностей здания — отсутствие прямых линий в декоративных деталях, пишет агентство городских новостей «Москва».

Парк развлечений «Остров мечты» в Москве примет первых посетителей в 2019 году. В зону развлечений войдут аттракционы, тематические кафе и рестораны, а также кинотеатр и концертный зал на 3,8 тыс. мест. Под строительство парка в Нагатинской пойме была отдана территория площадью 100 га, пишет «Газета.ру».