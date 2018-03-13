Гигантские качели появятся в столичном парке «Остров мечты»

Огромные качели установят в парке «Остров мечты» на юге Москвы. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Самые большие в Москве качели смогут единовременно поднять 40 посетителей на высоту до 20 м. Аттракцион станет одним из главных в тематической зоне «Затерянный мир», посвященной динозаврам, сказочным существам и доисторическому миру. Называться он будет «Храм огня» и будет выполнен в виде импровизированного святилища, стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев, с качелями в центре, сообщает сетевое издание m24.ru.

Аттракцион предусматривает несколько режимов работы — от спокойного до экстремального с резкими перепадами высоты и быстрым круговым вращением. Прокатиться на аттракционе смогут все желающие старше 11 лет.

В настоящее время ведется монтаж фундамента под аттракцион, который доставят в столицу в начале апреля. Парк «Остров мечты» планируют открыть в 2019 году. Он будет включать в себя природную зону и крытый парк аттракционов. Одним из самых масштабных аттракционов парка станут американские горки. Помимо этого, на территории парка планируется строительство отеля на 410 номеров, детской яхтенной школы, ресторанов и магазинов, а также концертного зала на 3,8 тыс. зрителей и кинотеатра с 17 залами.