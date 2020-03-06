Путин заявил о важности умения работать в команде

Умение работать в команде является серьезным конкурентным преимуществом специалистов в современном мире. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин.

Во время встречи с представителями общественности Ивановской области одна из участниц рассказала президенту, что из-за нехватки мест в школах Иваново они с мужем приняли решение, что их семилетняя дочь будет получать дистанционное образование. В ответ на это Путин отметил, что дистанционно можно получить качественное образование, однако есть некоторые элементы, приобретаемые в школе.

«Одним из серьезных конкурентных преимуществ сегодняшних и будущих специалистов является умение работать в команде. Это вот абсолютно уже установленный медицинский факт», — приводит его слова «РИА Новости».

Путин добавил, что в школе приобретается умение работать в коллективе, эффективно себя проявлять, использовать то, что тебе дают твои коллеги и самому вносить вклад в общий результат коллектива, что с учетом развития науки и современных технологий является «важнейшим конкурентным преимуществом». Также президент поручил проработать вопрос строительства новых школ в регионе.

Ранее на встрече с представителями общественности Ивановской области Путин назвал воспитание ребенка высшим счастьем для человека.