Прямой эфир

Путин счел Москву покруче других европейских столиц

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москвой можно гордиться, так как она служит примером многим европейским столицам. Так российский лидер Владимир Путин ответил на высказывание одной из участниц встречи с представителями общественности Иваново в пятницу, 6 марта.

Девушка отметила, что многие местные жители уезжают в столицу, так как «там жизнь».

Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
Изменения Конституции могут вступить в силу сразу после подведения итогов голосования

«Нам в этом смысле есть чем гордиться, в известном смысле (Москва. — Ред.) стала покруче многих других европейских столиц», — отметил президент.

Глава страны с юмором отметил, что в столичной жизни есть аспекты, к которым необходимо «аккуратно относиться».

«Иногда лучше такая жизнь, как у вас, чем такая, как в Москве», — цитирует ТАСС Путина.

Ранее сообщалось, что во время визита президента в Иваново 6 марта одна из женщин призналась в любви российскому лидеру, а другая попросила взять замуж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин вспомнил о прыжках с парашютом во время службы в КГБ
Путин счел важным отразить в Конституции нормы о роли человека труда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020