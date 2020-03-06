Путин счел Москву покруче других европейских столиц

Москвой можно гордиться, так как она служит примером многим европейским столицам. Так российский лидер Владимир Путин ответил на высказывание одной из участниц встречи с представителями общественности Иваново в пятницу, 6 марта.

Девушка отметила, что многие местные жители уезжают в столицу, так как «там жизнь».

«Нам в этом смысле есть чем гордиться, в известном смысле (Москва. — Ред.) стала покруче многих других европейских столиц», — отметил президент.

Глава страны с юмором отметил, что в столичной жизни есть аспекты, к которым необходимо «аккуратно относиться».

«Иногда лучше такая жизнь, как у вас, чем такая, как в Москве», — цитирует ТАСС Путина.

Ранее сообщалось, что во время визита президента в Иваново 6 марта одна из женщин призналась в любви российскому лидеру, а другая попросила взять замуж.