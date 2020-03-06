Три пешеходных моста отремонтируют в Орле

Власти Орла приняли решение о выделении средств на ремонт трех пешеходных мостов. На проведение работ потребуется 3,2 млн рублей.

Решение было принято на заседании бюджетного комитета города после массовых обращений граждан. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Речь идет о ремонте моста, который соединяет Советский и Заводской районы от улицы Горького до 2-й Пушкарской, а также моста между Советским и Железнодорожным районами от переулка Костомаровского до улицы Молодежной. Кроме того, планируются восстановительные работы на мосту от парка Ботаника до дачных массивов возле озера Светлая жизнь.

Ранее сообщалось, что власти Тюмени объявили электронный конкурс на проектировку второго пешеходного моста через реку Туру. Переправа должна быть адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, возле моста планируется благоустройство и открытие парковки.