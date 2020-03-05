Мост затопило в Саратовской области из-за паводка

В Саратовской области мост затопило из-за повышения уровня воды в реке Медведице. Угрозы подтопления ближайшего населенного пункта нет.

По данным МЧС, к подъему уровня воды в реке в Лысогорском районе привело повышение уровня грунтовых вод. Мост в поселке Атаевка оказался перелит на 15 см. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Расстояние до ближайших домов составляет 3 км, и они находятся на возвышенности. В связи с этим угрозы подтопления населенного пункта нет.

В МЧС также пояснили, что грунтовой объездной путь действует через село Симоновка. Таким образом, жизнедеятельность Атаевки не нарушена.

На текущий момент существует угроза подтопления низководного моста в поселке Невежкино. Движение по переправе уже закрыто.