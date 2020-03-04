Умеренный паводок прогнозируется на территории Красноярска

В Красноярске ожидается раннее наступление паводка. Однако из-за недостатка снега в течение зимнего сезона уровень воды не достигнет опасных отметок.

Согласно прогнозам, паводок ожидается на территории города в конце марта и продлится до середины мая. Существенный подъем воды в водоемах не ожидается, так как зимой в регионе выпало мало снега. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ситуацию может усугубить таяние снега в районе Шумковского и Кузнецкого плато, а также на Караульной, Лысой и Дрокинской горах.

В Красноярске подготовлены пункты временного размещения горожан. Владельцам частных домов рекомендуют очищать придомовые территории от снега.

Ранее сообщалось, что ранний весенний паводок спрогнозировали в Омской области. На начало марта средняя температура воздуха превышает норму на 10 градусов.