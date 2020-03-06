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Новый пешеходный мост построят в Тюмени

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Власти Тюмени объявили электронный конкурс на проектировку пешеходного моста через реку Туру. Переправа должна быть адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Аукцион объявлен департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта города. Согласно условиям конкурса, подрядчик должен в течение 240 дней разработать проект моста с лифтами для инвалидов. Кроме того, возле моста должно быть спроектировано благоустройство территории и парковки. Об этом пишет megatyumen.ru.

Проект моста должен быть согласован с Всероссийским обществом инвалидов. Кроме того, должно быть разработано не менее трех вариантов трехмерной модели моста с анимацией освещения, праздничного оформления и транспортных потоков.

Заявки на конкурс принимаются до 6 апреля. Максимальная стоимость контракта составит 9,14 млн рублей.

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