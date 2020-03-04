Прямой эфир

Колесо обозрения высотой 52 м появится в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всесезонное колесо обозрения откроется этой весной в Тюмени. Высота аттракциона составит 52 м. Сейчас ведутся работы по монтажу конструкции на Цветном бульваре. Украшением колеса станут музыкальные часы и иллюминация.

Закрытые кабинки оснащены системой кондиционирования, поэтому смотреть на город с высоты птичьего полета будет комфортно в любую погоду круглый год. Минимальное время одного оборота — 6 минут. Однако скорость можно регулировать. Об этом сообщает megatyumen.ru.

Напомним, самое большое колесо обозрения Северного Кавказа хотят установить в Ессентуках Ставропольского края. Высота будущего аттракциона в парке Победы составит 65 м. Там оборудуют кабинки для влюбленных и молодоженов, а также места для инвалидов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Колесо обозрения высотой 65 м построят в Ессентуках
Крупнейшее в Европе колесо обозрения откроют на ВДНХ в 2021 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020