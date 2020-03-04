Колесо обозрения высотой 52 м появится в Тюмени

Всесезонное колесо обозрения откроется этой весной в Тюмени. Высота аттракциона составит 52 м. Сейчас ведутся работы по монтажу конструкции на Цветном бульваре. Украшением колеса станут музыкальные часы и иллюминация.

Закрытые кабинки оснащены системой кондиционирования, поэтому смотреть на город с высоты птичьего полета будет комфортно в любую погоду круглый год. Минимальное время одного оборота — 6 минут. Однако скорость можно регулировать. Об этом сообщает megatyumen.ru.

Напомним, самое большое колесо обозрения Северного Кавказа хотят установить в Ессентуках Ставропольского края. Высота будущего аттракциона в парке Победы составит 65 м. Там оборудуют кабинки для влюбленных и молодоженов, а также места для инвалидов.