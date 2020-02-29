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Литературный клуб для студентов появится в Тюмени

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В Тюмени 3 марта откроется литературный клуб на базе областного Студенческого центра. В мероприятии примут участие люди из творческого объединения «Трезвый Есенин».

Первое заседание клуба будет состоять из двух частей. Сначала гости обсудят произведение тюменского детского писателя Владислава Крапивина «Я иду встречать брата». А после этого они выступят в роли поэтов-импровизаторов и актеров. Участники должны будут рифмовано продолжить строки других игроков, скомбинировать уже известные стихотворения друг с другом и разыграть сценки, информирует megatyumen.ru.

Всемирный день писателя отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. Он был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

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