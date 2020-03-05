Новый мост через Зею построят в Благовещенске

Второй мост через реку Зею в Благовещенске начнут строить в этом году, сообщил зампред правительства Приамурья Павел Матюхин. На подготовительные работы регион получит 1,7 млрд рублей от Росавтодора. Новую переправу планируется открыть в 2024 году.

«В последующие два года область получит по 4,7 млрд рублей из федерального бюджета на строительство моста, связывающего две части города. Финансирование из регионального бюджета составит не менее 15% от общей стоимости работ», — объяснил Павел Матюхин.

Как сообщает asn24.ru, запланирован ремонт уже существующего в Благовещенске моста через Зею — сейчас ведется проектирование, которое завершится в 2021 году.