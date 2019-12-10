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Понтонный мост открыли на переправе между Благовещенском и Хэйхэ

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Из Благовещенска в Хэйхэ утром 10 декабря открылось движение грузового понтонного моста. По нему уже отправились первые большегрузы. Региональная межведомственная комиссия обследовала российскую часть переправы, и только после этого разрешила его использование.

Как отмечает Амурская служба новостей, движение по грузовому понтонному мосту началось в этом сезоне на 10 дней раньше, чем в прошлом. Решение об этом было принято, несмотря на сложную ледовую обстановку и повышение уровня воды на Амуре.

Первая грузовая понтонная переправа наравне с пассажирской открылась в 2013 году. С тех пор через Амур между городами Благовещенск–Хэйхэ перевезли грузы более 72 тыс. транспортных средств. Агентство отмечает, что использование этого моста позволит на несколько месяцев продлить грузоперевозки между этими населенными пунктами.

В конце ноября сообщалось о завершении строительства моста через Амур в Китай, которое началось в 2016 году. Его пропускная способность составит 630 грузовиков и 68 легковых автомобилей.

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