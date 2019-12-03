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Центр реабилитации инвалидов хотят построить в Благовещенске

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В правительстве Амурской области обсудили создание в Благовещенске нового учреждения по реабилитации инвалидов. Предполагается, что там будет по 50 коек для стационара, полустационара и для дневного пребывания.

Ориентировочная стоимость объекта в рамках нацпроекта «Демография» превышает 900 млн рублей. Предполагаемым местом строительства выбрали участок возле реабилитационно-технического центра в столице региона, отмечает asn24.ru.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил до 1 февраля 2020 года разработать концепцию учреждения реабилитации.

«При создании важного для региона социального учреждения нужно учесть и перспективы — предусмотреть возможность увеличения числа корпусов», — сказал глава региона.

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