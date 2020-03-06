Русскоязычкую передачу «Новости Эстонии» закроют из-за давления властей

Информационная программа на русском языке «Новости Эстонии», транслирующаяся на Первом Балтийском канале (ПБК), перестанет выходить в эфир. Как сообщили в холдинге Baltijas Mediju Alianse (BMA) 6 марта, решение принято на фоне давления со стороны властей.

ПБК является третьим крупнейшим коммерческим телеканалом в Эстонии и входит в состав BMA, базирующейся в Риге.

«Руководство холдинга BMA <…> приняло решение прервать после 19 марта этого года производство ежедневной программы новостей «Новости Эстонии» и ежедневной информационной программы «Латвийское Время» в связи с непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на компании холдинга», — приводит «РИА Новости» сообщение компании.

Программа «Новости Эстонии» создавалась единственной негосударственной телевизионной службой новостей в республике и, как утверждают в BMA, являлась самой популярной информационной передачей среди русскоязычной части населения страны.

«Нам больно, что внешние условия не позволяют нам обеспечить работу журналистам. Им доверяли наши зрители, они умели вызвать интерес к событиям в стране, где живут наши зрители и их дети», — сказала руководитель отдела маркетинга BMA Синдия Фриденберг.

Известно, что совладельца и председателя правления BMA Олега Солодова подозревают в нарушении антироссийских санкций, а в помещениях холдинга латвийские правоохранители ранее провели оперативные действия.

Власти стран Прибалтики не первый раз препятствуют работе журналистов из РФ и русскоязычных СМИ. Так, в феврале власти Латвии по запросу Эстонии отказали во въезде корреспонденту МИЦ «Известия» Андрею Захарову. Также журналисту аннулировали шенгенскую визу на три года.

В декабре 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили письма от властей республики с угрозами возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не прекратят работать на «Россию сегодня». В результате 1 января сотрудникам агентства пришлось уволиться, а сайт «Sputnik Эстония» перешел на работу в чрезвычайном режимe.

С просьбой прекратить давление на российских журналистов к эстонским властям обращались как главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян, так и международные организации, в том числе ОБСЕ. Однако Таллин считает свои действия законными.

В Латвии также призывали власти усилить контроль за российскими СМИ. Так, глава комиссии сейма республики по иностранным делам Рихард Колс в мае заявил, что опасается присутствия информации, угрожающей госбезопасности, даже в развлекательных изданиях.