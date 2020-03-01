Главного редактора Sputnik Турция задержали

Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе задержали в Стамбуле, сообщили 1 марта в агентстве.

В настоящий момент в стамбульском офисе агентства проходит встреча представителей генконсульства России, турецкой полиции, сотрудников Sputnik и адвокатов агентства. Правоохранительные органы Турции прибыли в офис около 13:20 и потребовали встречи с представителями агентства.

«В это время в офисе находились только дежурные сотрудники. Полицейские заявили, что не покинут офис, пока с ними не встретятся представители агентства», — цитирует сообщение Sputnik «РИА Новости».

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян также рассказала в Telegram-канале, что задержан четвертый сотрудник Sputnik. «Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что?» — написала она.

Ранее в этот день МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ из-за ситуации, связанной с нападением на сотрудников «Sputnik Турция» и их последующим задержанием в полиции.

О случившемся 1 марта сообщила Симоньян. По ее данным, в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам «Sputnik Турция» и обвинили их в предательстве, назвав журналистов русскими шпионами. Журналисты обратились в полицию, после чего перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что турецкие правоохранительные органы задержали обратившихся к ним сотрудников Sputnik из-за опубликованной на сайте агентства статьи под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

Председатель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов Sputnik в Анкаре и угрозы, прозвучавшие в адрес сотрудников агентства. Он также призвал власти обеспечить безопасность иностранных журналистов.