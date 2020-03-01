Названа причина задержания журналистов Sputnik в Турции

Турецкая полиция задержала трех сотрудников агентства Sputnik, на которых ранее было совершено нападение из-за статьи о провинции Хатай. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает местная газета Sözcü.

По данным издания, полиция задержала журналистов Sputnik за опубликованную на сайте агентства статью под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

Ранее в этот день главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники «Sputnik Турция» не выходят на связь в течение девяти часов после обращения в полицию.

1 марта Симоньян сообщила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам «Sputnik Турция» и обвинили их в предательстве, назвав журналистов «русскими шпионами».

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев призвал власти Турции оперативно расследовать нападение на сотрудников агентства Sputnik в Анкаре, поскольку в противном случае могут осложниться российско-турецкие отношения.