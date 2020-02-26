В Москве начался пикет в поддержку Sputnik Эстония

У здания Дома приемов Министерства иностранных дел РФ в Москве проходит пикет в поддержку новостного агентства Sputnik Эстония. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 26 февраля. Отмечается, что здесь запланирована встреча главы министерства Сергея Лаврова с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эди Рамой.

Участники акции надели желтые жилеты — фирменный цвет агентства. С плакатами в руках «Эстония — концлагерь для журналистов», «Руки прочь от журналистов в Прибалтике» они встали у ворот на подъезде в особняк. Вышедшие на пикет намерены дождаться приезда Рамы, чтобы обратить его внимание на ситуацию с журналистами в Эстонии.

В декабре 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили письма из департамента полиции и пограничной охраны республики, в которых ведомства грозились возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не прекратят работать на «Россию сегодня», пишет «Газета.ру».

Редакция «России сегодня» призвала международные и европейские организации, среди которых ООН, ЕС, ОБСЕ и Европарламент, среагировать на действия Эстонии. Главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на эстонском языке обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд с просьбой не допускать ареста журналистов.

В ОБСЕ попросили Таллин воздержаться от давления на российских журналистов, так как это создает проблему для свободного развития прессы.

1 января сотрудники эстонского Sputnik уволились из-за давления Таллина, а сайт агентства перешел на работу в чрезвычайном режимe.

12 февраля директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что история с давлением на журналистов не вызвала у Европарламента должной реакции.