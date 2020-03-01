Косачев предупредил Турцию о возможном осложнении отношений из-за Sputnik

Власти Турции должны оперативно расследовать нападение на сотрудников агентства Sputnik в Анкаре, в противном случае это осложнит российско-турецкие отношения. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил «РИА Новости» глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Необходимо потребовать от турецких властей оперативного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности всех российских представительств в Турции и их сотрудников, вне зависимости от гражданства», — рассказал он агентству.

Также Косачев добавил, что необходимо предупредить власти Турции о том, что иные сценарии приведут к дополнительному осложнению отношений между Москвой и Анкарой.

Ранее в этот день главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам «Sputnik Турция» и обвинили их в предательстве, назвав журналистов «русскими шпионами».

15 февраля в МИД России потребовали от Анкары обеспечить безопасность россиян, находящихся в Турции. Однако на следующий день посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал о продолжающихся угрозах в свой адрес, а также в адрес Российской Федерации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь выразил уверенность в том, что турецкая сторона примет все необходимые меры для защиты Ерхова, а также всех сотрудников диппредставительства, российских компаний и учреждений в Турции.