В Совфеде рассказали об ответе на нападение на журналистов Sputnik в Турции

Турция «нарывается» на ответные действия России после нападения на сотрудников агентства Sputnik в Анкаре. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил «РИА Новости» член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

«Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений — это не повод преследовать журналистов», — рассказал он агентству.

Также сенатор подчеркнул, что Россия в любом случае предпримет ответные меры, поскольку турецкие власти сами на них «нарываются».

Кроме того, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники «Sputnik Турция» не выходят на связь в течение девяти часов после обращения в полицию.

Ранее в этот день глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев призвал власти Турции оперативно расследовать нападение на сотрудников агентства Sputnik в Анкаре, поскольку в противном случае могут осложниться российско-турецкие отношения.

1 марта Симоньян сообщила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам «Sputnik Турция» и обвинили их в предательстве, назвав журналистов «русскими шпионами».